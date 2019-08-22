Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler - HDP Eş Genel Başkanı Temelli

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Bir an önce bu karar geri çekilmeli, arkadaşlarımız görevlerine iade edilmeli." dedi.

Temelli, beraberinde bazı HDP milletvekilleri ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile partisinin İpekyolu ilçe binasına geldi.

Burada yaptığı konuşmada Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmeleri eleştiren Sezai Temelli, 2016'da birçok belediye başkanı, milletvekili ve belediye meclis üyesinin tutuklandığını söyledi.

Demokratik siyasette mücadeleyi yükselttiklerini ifade eden Temelli, şunları kaydetti:

"Dedik ki; 'Bu ülkeyi kayyum utancından hep beraber kurtaracağız'. İşte 31 Mart'ta yaptığımız budur. Bunu içine sindiremeyenler, birçok belediye başkanımızın mazbatasını vermeyerek irademizi gasbetmeye başladılar. İstanbul seçimlerinde elde ettiğimiz zaferi içine sindiremeyenler, Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atadılar. Bunu kabul etmiyoruz. Bir an önce bu karar geri çekilmeli, arkadaşlarımız görevlerine iade edilmeli. Bunu bekliyoruz."

Asla bu iradelerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Sezai Temelli, "Diyorlar ki 'Halkın kaynaklarını, belediyelerin kaynaklarını çarçur ediyorlar'. 2016'ya kadar onca yıl belediyelerde iktidarda kaldık. Bir kuruş yolsuzluk yoktur. Onca belediye incelemeye alındı, onca müfettiş ve Sayıştay geldi, bir kuruş yolsuzluk bulamadı." diye konuştu.