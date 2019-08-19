Son Dakika Haberleri: Üç büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmeler
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Üç büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmeler

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

Üç büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmeler, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti ve başarı diledi.
Görüşmede Bahçeli, bu büyükşehir belediyeleriyle ilgili alınan tedbirin, büyük, yerinde ve önemli olduğunu belirtti.
Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Soylu'nun tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:16 Kaynak: AA
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