Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı

28.02.2022 11:27

Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, 12-18 Şubat'ta her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83 İzmir'de 776,25 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı, 5-11 Şubat'ta İstanbul'da 717,58, Ankara 1323,97, İzmir 1017, 38 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin olduğunu belirtti.

İllere göre 12-18 Şubat'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle sıralandı:

" Adana (868,08), Adıyaman (664,56), Afyon (507,67), Ağrı (160,11), Aksaray (652,81), Amasya (1961,64), Ankara (1216,83), Antalya (148,44), Ardahan (446,64), Artvin (1049,29), Aydın (713,38), Balıkesir (784,50), Bartın (441,72), Batman (145,29), Bayburt (188,14), Bilecik (677,95), Bingöl (74,88), Bitlis (230,78), Bolu (876,21), Burdur (1108,08), Bursa (881,12), Çanakkale (1007,40), Çankırı (803,50), Çorum (1292,08), Denizli (1136,86), Diyarbakır (398,13), Düzce (688,57), Edirne (563,92), Elazığ (584,44), Erzincan (634,08), Erzurum (191,31), Eskişehir (675,22), Gaziantep (370,54), Giresun (1023,21), Gümüşhane (308,42), Hakkari (160,31), Hatay (703,41), Iğdır (376,06), Isparta (899,53), İstanbul (617,50), İzmir (776,25), Kahramanmaraş (680,27), Karabük (1111,57), Karaman (975,13), Kars (340,83), Kastamonu (872,76), Kayseri (785,79), Kırıkkale (804,44), Kırklareli (886,83), Kırşehir (1206,86), Kilis (639,80), Kocaeli (972,93), Konya (790,46), Kütahya (706,31), Malatya (652,78), Manisa (474,18), Mardin (222,43), Mersin (864,13), Muğla (870,40), Muş (116,72), Nevşehir (652,59), Niğde (481,68), Ordu (1190,48), Osmaniye (961,64), Rize (1073,30), Sakarya (682,08), Samsun (1606,32), Siirt (174,71), Sinop (896,03), Sivas (476,48), Şanlıurfa (252,73), Şırnak (82,88), Tekirdağ (543,74), Tokat (1336,12), Trabzon (1091,85), Tunceli (857,19), Uşak (806,04), Van (86,59), Yalova (1142,95), Yozgat (869,77), Zonguldak (902,52)"

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25... Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25... Son dakika haber: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25... Son dakika haber: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25...

Kırşehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:38:41. #1.11#
SON DAKİKA: Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement