Video: Çinli Astronotlar Uzaydan Bağlantı Kurarak Afrikalı Gençlerle Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika
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Video: Çinli Astronotlar Uzaydan Bağlantı Kurarak Afrikalı Gençlerle Deneyimlerini Paylaştı

09.09.2022 13:02
Video: Çinli Astronotlar Uzaydan Bağlantı Kurarak Afrikalı Gençlerle Deneyimlerini Paylaştı

Üç Çinli astronot Salı günü uzaydan en az sekiz Afrika ülkesinden öğrenciler ile birlikte video bağlantısı aracılığıyla iletişim kurarak Shenzhou-14 uzay uçuşundaki deneyimlerini paylaştı.

Üç Çinli astronot Salı günü uzaydan en az sekiz Afrika ülkesinden öğrenciler ile birlikte video bağlantısı aracılığıyla iletişim kurarak Shenzhou-14 uzay uçuşundaki deneyimlerini paylaştı.

LUO CHEN, Xinhua muhabiri:

"Şu an üç Çinli astronot uzay istasyonunda çalışıyor. Altı aylık bir görev için 5 Haziran'da Shenzhou-14 uzay gemisiyle uzaya gönderildiler."

Taykonotlar, Liu Yang, Chen Dong ve Cai Xuzhe, görüşmede Afrikalı gençlerin uzay görevindeyken nasıl yemek yedikleri, uyudukları, banyo yaptıkları ve aileleriyle iletişimde kaldıkları gibi soruları yanıtladı.

PASSANT SAYED, Kahire Üniversitesi'nde Çince öğretmeni:

"Bugünkü deneyim çok ilginçti. Üç Çinli astronottan biri olan Liu Yang'a hayatını, hayaline nasıl ulaştığını ve bir kadının böyle bir hayali gerçekleştirmesinin zor olup olmadığını sordum."

ZHANG TAO, Çin'in Mısır Büyükelçiliği Maslahatgüzarı:

"'Taykonotlarla Konuşmak' sadece iyi bir kültürel işbirliği faaliyeti değil, aynı zamanda Çin ve Afrika arasında faydalı bir bilim-teknoloji alışverişi de oldu. Son yıllarda Çin-Afrika işbirliği genişlemeye ve derinleşmeye devam ediyor. Havacılık ve uzay alanındaki işbirliği ise bu ilişkide yeni bir yön."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çinli Astronotlar Uzaydan Bağlantı Kurarak Afrikalı Gençlerle Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika

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