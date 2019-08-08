Son Dakika Haberleri: Üç çocuğu ile Suriye'ye gidip Ahrar El Şam'a katılan kadına Fransa'dan 8 yıl hapis cezası
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Üç çocuğu ile Suriye'ye gidip Ahrar El Şam'a katılan kadına Fransa'dan 8 yıl hapis cezası

1 saat önce

Fransız mahkemesi üç çocuğu ile birlikte 2017 yılında Suriye'ye gidip Ahrar El Şam grubu yanında 9 ay geçiren bir kadına 8 yıl hapis cezası verdi. 37 yaşındaki Rajae Moujahid teröristlerle işbirliği yapma ve çocuk kaçırma suçlarından hüküm giydi.

Üç çocuğu ile Suriye'ye gidip Ahrar El Şam'a katılan kadına Fransa'dan 8 yıl hapis cezası, System.String[]
Fransız mahkemesi üç çocuğu ile birlikte 2017 yılında Suriye'ye gidip Ahrar El Şam grubu yanında 9 ay geçiren bir kadına 8 yıl hapis cezası verdi. 37 yaşındaki Fas asıllı İtalyan Rajae Moujahid teröristlerle işbirliği yapma ve çocuk kaçırma suçlarından hüküm giydi.

Mahkeme evli olan Moujahid'in, internet üzerinden ilişki kurduğu bir "savaşçı" ile yeni bir evlilik yapmak için çocuklarını da yanına alarak Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e gittiğini belirtti.
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Suriye, Şam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:43 
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