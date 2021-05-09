Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta' - Son Dakika

Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'

09.05.2021 10:45

Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta' Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üç çocuk annesi Canan Kutlu, iki yıl önce eşi Mehmet Ali Kutlu'ya yardım etmek için başladığı işte kısa sürede usta oldu.

Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde üç çocuk annesi Canan Kutlu, iki yıl önce eşi Mehmet Ali Kutlu'ya yardım etmek için başladığı işte kısa sürede usta oldu.

Canan Kutlu, eşinin çırak bulmakta sıkıntı yaşaması sonrasında kolları sıvayarak marangozluğa başladı. Yaklaşık 2 yılda marangozhanenin tozunu yutan vefakar anne bu süreçte ise çocuklarını da ihmal etmedi. Hem ev işleri hem de marangozhanede işi öğrenen Canan Kutlu, yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede işi öğrenmeyi başardı. Gelen müşterilerinde 'Canan usta' dediği 41 yaşında ki 3 çocuk annesi bugünlerde ise işlerini büyütmek için arayış içinde. Tavşanlı ilçesi Yeni Mahallede eşinin atölyesinde çalışmaya başlayan üç çocuk annesi Canan Kutlu, hedefinin KOSGEB'e başvurarak destek almak ve işleri büyütmek olduğunu ifade etti.

Eşi ile birlikte tüm gün atölyede çalışan Kutlu, şunları söyledi," Eşim ile birlikte mobilya imalatı yapıyoruz. İki senedir eşime yardım ediyorum. Beraber çalışıyoruz. Kapı, dolap gibi her türlü işi yapıyoruz. Tabi erkek işi diye adlandırılıyor, fakat bir bayan istedikten sonra yapamayacağı iş yoktur."

KOSGEB'e (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) başvurmak istediğini belirten Canan Kutlu, " Bu alanda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. KOSGEB'e başvurmak istiyorum. Belki eşime rakip bile olabilirim" diyerek espri yaptı. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Kutlu, " Sadece okula giderek değil boş vakitlerini de değerlendirsinler. Bunlar bir meslek bir altın bileziktir. Bu gibi işlerde pek çırak kalmadı. Arkadan yetişen yok. "

1986 yılından bu yana marangozluk yapan Mehmet Ali Kutlu da çırak yok ve yeni elemanlar bulamadığı için eşinin kendisine yardım etmeye karar verdiğini ancak kısa sürede usta haline geldiğini söyledi. Gençlerin bu işlere çok hevesli olmadığını anlatan Kutlu, 'Eleman sıkıntısından dolayı eşimle birlikte çalışıyorum, eşimle el ele verdik çalışıyoruz, gayet memnunum. " dedi.

Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'
Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'
Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'
Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'
Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'
Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'
Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta'

Ali Kutlu, Tavşanlı, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Lille, Burak Yılmaz sayesinde zirvede rakipsiz Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın romantik mesajlaşması takipçilerini mest etti G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum

Son Dakika Haberleri
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
17:45 Son Dakika! Afganistan'da okul önünde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti! Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!         
11:56
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye engellemelere rağmen Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı         
11:07
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı         
09:57
İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!         
09:38
25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu         
03:54
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti Pınar Altuğ yeni imajıyla dikkat çekti         
15:09
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 12:03:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç çocuk annesi marangoz ustası 'Canan Usta' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement