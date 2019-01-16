Son Dakika Haberleri: Üç Çocuk Oyun İçin Girdikleri Derin Dondurucuda Havasızlıktan Öldü
BBC

Üç Çocuk Oyun İçin Girdikleri Derin Dondurucuda Havasızlıktan Öldü

40 dakika önce

ABD'nin Florida eyaletinde, bahçede atılı bir derin dondurucunun içinde sıkışan üç çocuk öldü.

ABD'nin Florida eyaletinde, bahçede atılı bir derin dondurucunun içinde sıkışan üç çocuk öldü.

Bir, dört ve altı yaşındaki çocukların dondurucuya oyun oynamak için girdikleri, üstlerine kapanan kapağı açamadıkları için havasızlıktan öldükleri belirtiliyor.

Baygın halde bulunan çocukların hastaneye kaldırıldıkları ancak kurtarılamadığı açıklandı.

Polis, cinayetten şüphelenilmediğini açıkladı.

' Anne, 10-15 dakika tuvalete gitti'

Yerel medyaya göre, bir yaşındaki kız çocuğuyla altı yaşındaki ağabeyi, Live Oak'taki evde büyükanneleriyle yaşıyordu. Çocukların dört yaşındaki arkadaşlarıyla, annesinin de aynı evde yaşadığı belirtiliyor.

Suwannee Emniyet Müdürü Sam St John'a göre olay sırasında çocuklara dört yaşındaki çocuğun annesi bakıyordu.

10-15 dakikalığına tuvalete gittiği belirtilen kadın döndüğünde çocukların ortada olmadığını fark edince, gece mesaisine gitmeden önce uyuyan büyükanneyi uyandırdı.

Evi arayan ve komşularına soran kadınlar daha sonra çocukları bahçedeki derin dondurucunun içinde buldu. Nefes almadıkları belirlenen çocuklar hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:41 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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