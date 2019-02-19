Son Dakika Haberleri: Üç Çocuktan Biri, Kendini Güvende Hissetmiyor

Üç Çocuktan Biri, Kendini Güvende Hissetmiyor

1 saat önce

BERTELSMANN Vakfı ile Goethe Üniversitesi tarafından 8-14 yaş arasındaki 3 bin 448 çocuk arasında yapılan araştırma sonucuna göre çocuklar zorbalık, fakirlik ve dışlanmaktan korkuyor.

Üç Çocuktan Biri, Kendini Güvende Hissetmiyor, System.String[]
BERTELSMANN Vakfı ile Goethe Üniversitesi tarafından 8-14 yaş arasındaki 3 bin 448 çocuk arasında yapılan araştırma sonucuna göre çocuklar zorbalık, fakirlik ve dışlanmaktan korkuyor. Araştırmaya katılan çocukların üçte biri, bazı endişelere rağmen kendilerini evlerinde okula oranla daha güvende hissettiklerini belirtti. Çocukların yarısından fazlası, ailelerin mali durumundan dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

Araştırma sonucunda çocukların yüzde 96'sından fazlasının, evlerinde yeterli yemek ve oynama alanı olduğu, en az bir banyo ve bilgisayarın bulunduğu belirlendi. Her 10 çocuktan 9'u evde rahatça derslerini çalışabildiğini, 8'i de kendine ait bir odası olduğunu kaydetti.

YAŞ BÜYÜDÜKÇE...

8 yaşındaki çocukların yüzde 5'i aile bireylerinin onları hiç önemsemediğini düşünürken, 14 yaşındaki çocuklar arasında bu oran yüzde 10'a çıkıyor. Öğrencilerin yaşı büyüdükçe ebeveyn ya da öğretmenlerinin onlarla yeterince ilgilenmediğini düşünenlerin oranı artış gösteriyor.

Araştırmanın sonucunu değerlendiren uzmanlar, siyasetçilerin, gençlerin sorunlarına yönelik daha etkin politika üretmeleri gerektiğine işaret edip, sosyal aile ve eğitim politikasının yanı sıra çocuk yoksulluğu ile mücadelenin önemine vurgu yapıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:15 

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