Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi'nde ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifler konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi'nde ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifler konuşuldu

21.06.2022 13:09
Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi'nde ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifler konuşuldu

Siyaset ve iş dünyası ile finans sektörü liderleri, Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi ve İş Forumu'nda bölgesel bağlantılar ve ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifleri ele aldı.

Siyaset ve iş dünyası ile finans sektörü liderleri, Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi ve İş Forumu'nda bölgesel bağlantılar ve ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifleri ele aldı.

Dün başlayan ve bugün sona erecek zirve, Letonya'nın başkenti Riga'da devam ediyor.

Üç Deniz İnisiyatifi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits'in ev sahipliğinde yapılan forumda, siyaset ve iş dünyası ile finans sektörü liderleri, bölgesel bağlantıları ve ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Levits, burada yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki görev; enerji, ulaşım ve dijitalin aralarında olduğu üç alanda güçlü yönlerimizi geliştirmektir. Enerji bağlantımız daha ciddi bir odak haline getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çevrim içi katıldığı forumda, Üç Deniz İnisiyatifi'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki rolüne dikkat çekti.

Zelenskiy, ülkesinin İnisiyatif'in aktif bir üyesi olma konusundaki ilgisine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da foruma çevrim içi katılarak birer konuşma yaptı.

Romanya, 2023'te yapılacak zirvenin ev sahibi ülkesi olacak

Forum; sürdürülebilir yatırımlar, akıllı ulaşım sistemleri ve ekonomik koridorların geliştirilmesi, güvenilir dijital ağların yanı sıra dengeli ve esnek enerji sektörü hakkında sonuç odaklı tartışmalara platform sağladı.

Adriyatik, Baltık ve Karadeniz'i kapsayan Üç Deniz İnisiyatifi'nde, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya yer alıyor.

Forum, 12 ülkede enerji, ulaşım ve dijital sektöründeki altyapıyı güçlendirmeyi amaçlayan ABD, Almanya ve Avrupa Komisyonu'nca destekleniyor.

Romanya, 2023'te yapılacak zirvenin ev sahibi ülkesi olacak.

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katıldı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katıldı
Kaynak: AA

Letonya, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi'nde ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifler konuşuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi'nde ekonomik büyümeyi destekleyen perspektifler konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement