Üç dev isim OneRepublic için şarkı yaptı!
1 saat önce
OneRepublic grubunun solisti Ryan Tedder, yakında çıkacak olan 'Human' adlı albümlerine dair çarpıcı bir ayrıntıyı paylaştı.
OneRepublic grubunun solisti Ryan Tedder, yakında çıkacak olan 'Human' adlı albümlerine dair çarpıcı bir ayrıntıyı paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:01
Reytingleri alt üst eden Mucize Doktor'un 4'üncü bölüm ikinci fragmanı yayınlandı Banyoda poz veren Ciciş Ceyda Ersoy'un bacağına photoshop yaptığı ortaya çıktı Dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer'in rahmetli anne ve babası için yaptığı paylaşım duygulandırdı Yakışıklı oyuncu Ekin Met Daymaz, askere gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu