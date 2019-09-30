Son Dakika Haberleri: Üç dev isim OneRepublic için şarkı yaptı!
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Üç dev isim OneRepublic için şarkı yaptı!

1 saat önce

OneRepublic grubunun solisti Ryan Tedder, yakında çıkacak olan 'Human' adlı albümlerine dair çarpıcı bir ayrıntıyı paylaştı.

OneRepublic grubunun solisti Ryan Tedder, yakında çıkacak olan 'Human' adlı albümlerine dair çarpıcı bir ayrıntıyı paylaştı.

Üç dev isim OneRepublic için şarkı yaptı!

Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:01 
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