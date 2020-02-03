Üç diyaliz hastasına 6 saatlik çalışma ile ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üç diyaliz hastasına 6 saatlik çalışma ile ulaşıldı - Son Dakika

Üç diyaliz hastasına 6 saatlik çalışma ile ulaşıldı

7 saat önce

Sivas'ta köylerinde rahatsızlanan 3 diyaliz hastası ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.

Üç diyaliz hastasına 6 saatlik çalışma ile ulaşıldı, System.String[]

Sivas'ta köylerinde rahatsızlanan 3 diyaliz hastası ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.


Sivas'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı Gazi ve Yakupoğlan köyünün yolları kapandı. Gazi ve Yakupoğlan köylerinde yaşayan 3 diyaliz hastası rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kapalı köy yollarından dolayı ilerlemekte güçlük çeken Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) hastalara 4X4 ambulans ile 6 saatlik çalışmanın sonunda ulaşabildi. Daha sonra hastalar ilk müdahalenin ardından ekipler tarafından alınarak kentte bulunan hastanelere götürüldü. - SİVAS

Yakupoğlan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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