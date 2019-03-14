Son Dakika Haberleri: Üç Engelli Çocuk Babası Yardım Alamayınca Kdk'ya Başvurdu

Üç Engelli Çocuk Babası Yardım Alamayınca Kdk'ya Başvurdu

2 saat önce

Ankara'da ikamet eden aile, dört çocuğundan üçünün yüzde 90 ağır engelli olduğunu ancak gelir testine takıldığı için engelli bakım aylığı yardımı alamadığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuruda bulundu.

Üç Engelli Çocuk Babası Yardım Alamayınca Kdk'ya Başvurdu, System.String[]
Ankara'da ikamet eden aile, dört çocuğundan üçünün yüzde 90 ağır engelli olduğunu ancak gelir testine takıldığı için engelli bakım aylığı yardımı alamadığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuruda bulundu.

Şikayet sahibi anne, üç çocuğunun da ağır engelli olduğunu, 25 yıldır çocuklarının her türlü ihtiyacını bir anne olarak kendisinin karşıladığını, çocuklarını kimseye bırakamadığını ve bu nedenle sosyal/kültürel bir hayatının olmadığını belirtti. İşçi olarak çalışan baba ise, üç çocuğunun engeli olması nedeniyle devletten engelli bakım yardımı talep etiğini ancak gelir testini gerekçe göstererek taleplerinin kabul edilmediğini dile getirdi. Mevcut kanundaki gelir testinin bir çocuğun engellilik durumunu dikkate aldığını ancak kendisinin üç engelli çocuğu olduğunu ifade eden baba, bu uygulamanın hakkaniyete aykırı olduğunu belirtti.

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumuna www.ombudsman.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşan anne ve baba, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından gelir testi hesaplamasının ailedeki engelli sayısı dikkate alınacak şekilde yapılması için ilgili kanunda değişiklik talebiyle başvuruda bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu incelemeye aldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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