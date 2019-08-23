Üç eşcinselin katili zehirli iğne ile idam edildi
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Üç eşcinseli öldürmekle suçlanan Amerikalı Gary Bowles, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde zehirli iğne ile idam edildi
Üç eşcinseli öldürmekten suçlu bulunan Amerikalı Gary Bowles, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde idam edildi.
1994 yılında gerçekleşen cinayetler serisinde eşcinsel bireyleri hedefleyerek önce onlarla arkadaş olup, daha sonra öldüren 57 yaşındaki adam zehirli iğne ile idam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:30
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