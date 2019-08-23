Son Dakika Haberleri: Üç eşcinselin katili zehirli iğne ile idam edildi
Son Dakika Dünya Haber

Üç eşcinselin katili zehirli iğne ile idam edildi

54 dakika önce

Üç eşcinseli öldürmekle suçlanan Amerikalı Gary Bowles, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde zehirli iğne ile idam edildi

Üç eşcinselin katili zehirli iğne ile idam edildi, System.String[]

Üç eşcinseli öldürmekten suçlu bulunan Amerikalı Gary Bowles, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde idam edildi.


1994 yılında gerçekleşen cinayetler serisinde eşcinsel bireyleri hedefleyerek önce onlarla arkadaş olup, daha sonra öldüren 57 yaşındaki adam zehirli iğne ile idam edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak
ABD yetkilisi, Türkiye'ye yapılan Patriot teklifinin resmen geri çekildiğini söyledi Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum İzin kullanmak sigarayı bırakmak kadar faydalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 10:25:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üç eşcinselin katili zehirli iğne ile idam edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]