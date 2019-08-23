Üç eşcinselin katili zehirli iğne ile idam edildi

Üç eşcinseli öldürmekten suçlu bulunan Amerikalı Gary Bowles, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde idam edildi.



1994 yılında gerçekleşen cinayetler serisinde eşcinsel bireyleri hedefleyerek önce onlarla arkadaş olup, daha sonra öldüren 57 yaşındaki adam zehirli iğne ile idam edildi.