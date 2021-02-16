Üç eski Danıştay üyesinin, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde (AYM) yargılanmasına devam edildi.

Duruşma salonunda, tutuksuz sanık Vahit Bektaş ve başka suçtan tutuklu Galip Tuncay Tutar ile avukatları hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu Bülent Olcay ile bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada, FETÖ'nün "Danıştay abisi" olduğu belirtilen ve "terör örgütü yöneticiliği" suçundan Yargıtayda yargılanarak 16 yıl hapse mahkum edilen Galip Tuncay Tutar, savunma yaptı.

Tutar, "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan soruşturma esnasında soruşturmanın yeterince açık olmadığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili belgelerin tarafına gönderilmesi ve sözlü savunma yapma isteği yönünde talepte bulunduğunu ancak bu taleplerinin kabul görmediğini söyledi.

Sanıklardan Bektaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere verdiği beyanlarda kendisi aleyhindeki hususları kabul etmediğini bildiren Tutar, "Vahit Bey bu sözleri neden söylemiştir? Tutuklanmaktan, ceza mahkumiyetinden kurtulmak ve mesleğine geri dönmek için." dedi.

Bektaş'ın soruşturma aşamasında birden fazla kez ifadesinin alındığını, ilk ifadelerinde kendisinden bahsetmediğini ileri süren Tutar, Bektaş'ın tahliye olmadan hemen önceki ifadelerinde kendi adının geçtiğini iddia etti.

"Olmayan bir suçtan dolayı 5 yıla yakındır hücrede kalıyorum." diyen Tutar, Bektaş'ın kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle, takipsizlik kararı verilebilecekken, Yüce Divan'da yargılama konusu yapıldığını söyledi.

Tutar, "Ortada suç oluşturabilecek bir eylem bile yoktur. Davanın reddini, mahkeme aksi kanaatteyse yargılama sonucu beraatimi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Savunmanın ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, sanık Tutar'a, "Bektaş ve Hamza Eyidemir sizin Danıştayda 'FETÖ'nün temsilcisi, abisi' olduğunuzu söylüyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Tutar, "Kesinlikle reddediyorum." karşılığını verdi.

Eski Danıştay üyesinden FETÖ itirafı

Sanık eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş, FETÖ üyeliğinden yargılandığı esnada neden etkin pişmanlıktan yararlandığını anlatarak savunmasına başladı.

Dini saiklerle "cemaat" olarak anılan dönemde FETÖ yapılanmasında yer aldığını, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Bektaş, tutuklandıktan sonra cezaevinde görüştüğü eski yüksek yargı mensuplarının örgütsel tutum sergilemeleri nedeniyle onlardan ayrıştığını söyledi.

Tutuklanmadan önce de etkin pişmanlıktan yararlanmayı düşündüğünü belirten Bektaş, şöyle devam etti:

"Cezaevinde 5 ay kaldım. Bu süreçte eski yüksek yargı mahkeme üyeleriyle iletişim kurma imkanımız vardı. Bu görüşmelerimiz, etkin pişmanlıkta bulunmamı hızlandırdı çünkü orada da safsataya dayalı bir süreç işliyordu. Rüya görmeler, sürekli 'Buradan kurtulacağız' telkinleri tabloyu daha da netleştirdi. Bunu fark ettikten sonra insan çelişkilerin farkına varıyor. Aldatıldığınızı, dini duygularınızın istismar edildiğini anlıyorsunuz. Cemaate itaatsizlik ettiğinizde sanki dinden çıkmışsınız gibi davranılıyordu. 'Darbeyi şunlar yaptı, bunlar yaptı' deniliyordu. 'Cemaatin darbeyle ilişkisi yok, her şey kumpastı' savunmasını yapıyorlardı. Ne ilginçtir darbede olmayan tek kesim vardı, o da cemaat. Bunları görüyorsunuz, cezaevindeki bu yalanlara 'Yeter artık yeter, kandırıldık, bizi kandırmaya çalışıyorsunuz, ben artık kanmak istemiyorum' dedim. O zaman da sert tartışmalar yaşayarak bu durumu izah ettim."

Darbe girişiminden önce de içinde olmasına rağmen FETÖ ile ayrıştığı konular bulunduğunu, bunu da her seferinde dile getirdiğini iddia eden Bektaş, "15 Temmuz'dan önce de aykırı fikirlerim olmuştu ama bağım tam olarak kesilmemişti. İnsan Allah rızası için baktığı, sevgi ve saygıyla bağlandığı bir yapının yanlış işlere girdiğini, bunların da dini bir yapı olmadığını kolay kolay kabul edemiyor. Buna bilişsel çelişki deniliyor. Çocuğunun hatası söylendiğinde anne ve baba bunu kolay kolay kabul edemez, bizdeki de böyleydi. Senelerce bağlılıktan, sevgiden dolayı kabullenemiyorsunuz. Ancak zamanla çizginin dışına çıktığında nasıl bir bataklık içinde olduğunuzu idrak ediyorsunuz. Geç oldu, ama oldu." ifadelerini kullandı.

Zühtü Arslan'ın, ifade aşamasında kendisine baskı yapılıp yapılmadığına yönelik sorusuna Bektaş, "Etkin pişmanlıkta bulunmak için ben dilekçe verdim. Oradaki (cezaevi) yüksek yargı üyelerinin adanmışlık ruhuyla yaptıkları konuşmalar, en büyük psikolojik baskıydı. Etkin pişmanlığa gittiğimi arkadaşlarıma da söyledim." cevabını verdi.

Yargıtayda FETÖ üyeliği suçundan 13 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık Bülent Olcay, önceki savunmasını tekrarladığını bildirdi. Görevi kötüye kullandığına dair somut delil olmadığını savunan Olcay, beraat talebinde bulundu.

"Muhalefet şerhi yazmanız yönünde ya da imzayı bekletmeniz konusunda telkinde bulunan oldu mu?" sorusu yöneltilen Olcay, "Böyle bir şey olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim." dedi.

Eyidemir tanık sıfatıyla dinlendi

Sanıkların ardından Yargıtayda yargılanarak FETÖ üyeliği suçundan 9 yıl hapse mahkum edilen eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir, tanık sıfatıyla dinlenildi.

Davanın sanıklarının bazı yargısal süreçlerde FETÖ talimatıyla karar verdikleri iddiası hakkında bilgisi ve görgüsü sorulan Eyidemir, konuyla ilgili net bir bilgisinin olmadığını aktardı.

Örgüt adına Danıştay üyelerine sanık Tutar'ın talimat ilettiği yönündeki beyanları sorulan Eyidemir, verdiği ifadelerin çarpıtıldığını ileri sürerek ceza yargılamasına konu edildiğini söyledi.

AYM Başkanı Arslan'ın, "Danıştayın bir numarası olarak belirtilen Tutar, görev yaparken size emir ya da talimat verdi mi?" sorusuna Eyidemir, FETÖ'cü olmadığını, bu sebeple kendisine herhangi bir talimat gelmesinin mümkün olamayacağını ifade etti.

Ara kararlar

Beyanların alınmasından sonra savcılık makamından görüşü soruldu.

Dava dosyasına gelen belgeler ve savunmalar hakkında bir taleplerinin bulunmadığını bildiren savcılık, Gülay Tezcan'ın tanık sıfatıyla dinlenilmesini istedi.

Müzakere arasından sonra mahkeme heyetinin kararını açıklayan AYM Başkanı Arslan, sanık Tutar'a dosyaya sunulan belgelere karşı savunması için süre verilmesine, Gülay Tezcan'ın tanık sıfatıyla dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Davanın görülmesine 6 Nisan'da devam edilecek.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ihraç edilen Tutar, Bektaş ve Olcay'ın, Danıştay üyeliği görevleri sırasında, alınan bazı kararlar ve imza süreçlerinde örgüt lehine hareket ettikleri iddia ediliyor.