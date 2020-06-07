Üç ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - KONYA - Son Dakika

Üç ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - KONYA

Konya'nın Ilgın ilçesinde 3 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde 3 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beykonak Mahallesi'nde yapılan testlerde bazı vatandaşlarda Kovid-19 vakasına rastlandı. Bunun üzerine mahalledeki 3 ev, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Belediye ekipleri de mahalleye giriş ve çıkışlara alternatif olarak kullanılan yolları toprak dökerek kapattı. Mahallede hoparlörlerden yapılan anonslarla vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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