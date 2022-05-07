Son dakika! Üç evladını teröre kurban veren şehit annesinin buruk Anneler Günü - Son Dakika
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Son dakika! Üç evladını teröre kurban veren şehit annesinin buruk Anneler Günü

07.05.2022 11:06

Son dakika haberleri... Bingöl'ün Genç ilçesinde 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK ile mücadelede güvenlik korucusu 3 oğlu şehit olan 85 yaşındaki Şefika Tekgöz, Anneler Günü'ne evlatlarına duyduğu özlemle giriyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK ile mücadelede güvenlik korucusu 3 oğlu şehit olan 85 yaşındaki Şefika Tekgöz, Anneler Günü'ne evlatlarına duyduğu özlemle giriyor.

Doludere köyünde yaşayan 12 çocuk annesi Şefika Tekgöz'ün 6 erkek çocuğu, terör örgütü PKK ile mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmak için güvenlik korucusu oldu.

Tekgöz, Mart 1992'de çocuklarından Mehmet Tekgöz'ü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit vererek ilk evlat acısını yaşadı.

Ekim 1996'da oğulları Zeki ve Tahir Tekgöz'ü aynı gün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu kaybeden Şefika Tekgöz, şehit düşen evlatlarının hasretini ve gururu bir arada yaşıyor.

Şehit annesi, Anneler Günü'nü, 3 evladının kucağına sığdıramadığı fotoğraflarına bakarak geçiriyor.

Şefika Tekgöz, AA muhabirine Zazaca, 1990'lı yıllarda teröristlerin sürekli köylerine saldırıda bulunduğunu söyledi.

Çocuklarını zorluk içerisinde büyüttüğünü anlatan Tekgöz, "Çocuklarım mevzide teröristlerle mücadele etti. 3 oğlum şehit oldu, diğer 3 oğlumu da vatan için şehit veririm. Çocuklarım korkmadı, teröristlere baş kaldırdılar, boyun eğmediler, şehit oldular. Allah kendilerinden hem bu dünyada hem de öbür dünyada razı olsun. Onların fotoğraflarıyla bu dünyada yaşıyorum." dedi.

"Vatan sağ olsun"

Şehitlerin kardeşi Saadet Gezer de o dönemde her gece PKK'lı teröristlerin köylerine saldırdığını anlatarak, "Çocuklarımızı yatakların altında saklıyorduk. 6 ağabeyim vardı, 3'ü şehit oldu. Gerekirse kalanlar da vatan için şehit olsun. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

"Kahraman annemiz ve çocuklarıyla gurur duyuyoruz"

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, 1990'lı yıllarda şehitlerle aynı bölgede güvenlik korucusu olarak görev yaptığını belirtti.

Şehitlerin teröre karşı kahramanca mücadele ettiğini vurgulayan Baysal, "Vatan ve bayrak için savaştılar, şehit düştüler. Kahraman annemiz ve çocuklarıyla gurur duyuyoruz. Doludere köyü vatan ve bayrak için çok mücadele verdi. Gerekirse vatan için ön saflarda yer alır yine. Devlet kahraman annemizin yanında. Devamlı da ziyaretine geliyoruz." dedi.

Son dakika! Üç evladını teröre kurban veren şehit annesinin buruk Anneler Günü
Son dakika! Üç evladını teröre kurban veren şehit annesinin buruk Anneler Günü
Son dakika! Üç evladını teröre kurban veren şehit annesinin buruk Anneler Günü
Son dakika! Üç evladını teröre kurban veren şehit annesinin buruk Anneler Günü

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GMİS Yönetim Kurulu; 'Tüm Annelerimizin Anneler Günü'nü Kutluyoruz' GMİS Yönetim Kurulu; 'Tüm Annelerimizin Anneler Günü'nü Kutluyoruz'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Üç evladını teröre kurban veren şehit annesinin buruk Anneler Günü - Son Dakika


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