Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye gezen bekçiler, 3 farklı dosyadan araması olan şüpheliyi yakaladı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye halinde olan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerde B.Ö. isimli şahsın 3 farklı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Gece kartallarına takılan şüpheli bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. B.Ö. doktor raporunun akabinde emniyete götürülerek gözaltına alındı. - AYDIN