Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı

16.03.2022 09:42
Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye gezen bekçiler, 3 farklı dosyadan araması olan şüpheliyi yakaladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye gezen bekçiler, 3 farklı dosyadan araması olan şüpheliyi yakaladı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye halinde olan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerde B.Ö. isimli şahsın 3 farklı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Gece kartallarına takılan şüpheli bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. B.Ö. doktor raporunun akabinde emniyete götürülerek gözaltına alındı. - AYDIN

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Efeler'de 'Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası' açılıyor Efeler'de 'Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası' açılıyor Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi

Güzelhisar, Denizli, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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