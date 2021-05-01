Üç farklı haliyle çağla şimdi sofralarda - Son Dakika

Üç farklı haliyle çağla şimdi sofralarda

01.05.2021 07:31
Üç farklı haliyle çağla şimdi sofralarda, System.String[]

ÇAĞLALI ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR Tutti'nin kurucusu şef Müge ErgülHAFİF BİR EŞLİKÇİNE LAZIM? (6 KİŞİLİK)6 adet enginar1/2 kg çağla1 adet soğan2 su bardağı su2 limon suyu2 portakal suyu150 ml zeytinyağı1 yemek kaşığı şekerTuzKarabiberNASIL YAPARIM?Enginarları bir tencereye dizin.

ÇAĞLALI ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR Tutti'nin kurucusu şef Müge Ergül

HAFİF BİR EŞLİKÇİ

NE LAZIM? (6 KİŞİLİK)

6 adet enginar

1/2 kg çağla

1 adet soğan

2 su bardağı su

2 limon suyu

2 portakal suyu

150 ml zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Enginarları bir tencereye dizin. Üzerine yıkanmış olan çağlaların iç çekirdek kısımlarını çıkarıp, soğanları ufak küpler halinde doğrayıp ekleyin.

Bir kapta su, limon suyu, portakal suyu, şeker, tuz, karabiber ve zeytinyağını çırpma teliyle iyice karıştırıp enginarların olduğu tencereye dökün. Üzerine bir yağlı kağıt kapatın ve yaklaşık 35 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

Dilerseniz üzerine kıyılmış dereotu, nane veya kişniş koyabilirsiniz. Soğuk servis edin.

ÇAĞLA AŞI Sahan'ın sahibi Tahir Tekin Öztan

YÖRESEL BİR ALTERNATİF

NE LAZIM? (6 KİŞİLİK)

500 gr parça et

1 kg taze çağla

1 su bardağı nohut (önceden ıslatılmış)

2 yemek kaşığı sade yağ veya tereyağı

1 lt su

1 adet yumurta

2 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı haspir

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Çağlaları ortadan ikiye keserek beyazlarını çıkarın. Kaynar suda 10 dakika haşlayın. Soğuk suda bekletin.

Et, nohut ve tuzu 1 litre suda pişmeye bırakın. Et pişince çağlaları ilave edin ve 15 dakika daha orta ateşte bırakın.

Yoğurdu bir yumurtayla çırpın, içine yemeğin suyundan ekleyin. Isınan karışımı yemeğin üzerine dökün ve bir taşım kaynatın. Üzerine ısıtılmış yağ, haspir ve karabiber gezdirin.

TURŞUSUNU KURUN

BADEM ÇAĞLASI TURŞUSU Yemek kültürü yazarı Nazlı Pişkin

NE LAZIM?

500 gr badem çağlası

1/2 limon (yarım cm kalınlığında yuvarlak dilimlenmiş)

3 diş sarımsak (soyulmuş)

1 adet taze defne yaprağı

1 tatlı kaşığı pembe tane biber

Yarım çay kaşığı sarı hardal tohumu

1 çay kaşığı tane karabiber

10 sap dereotu

10 sap taze nane

1 litre içme suyu

2 yemek kaşığı ince kayatuzu

2-3 adet tahta çöp şiş

1 litrelik cam kavanoz

NASIL YAPARIM?

1 bardak suyu kaynatın. İçine kayatuzunu ilave edip eritin ve ılınmaya bırakın. Kalan suyu da ekleyip salamurayı hazırlayın.

Kavanozun dibine dereotu, hardal ve biber tohumlarını koyun. Sıkıca çağlaları ve sarımsakları dizin. Yan yüzeye defne yaprağı ve limon dilimlerini yerleştirin. Kavanozun ağzından üç parmak boşluk kalınca naneyi koyun. En üste çöp şişleri yatay olarak uçlarını kavanozun kenarlarına sıkıştırarak kafes şeklinde yerleştirin ki çağlalar yüzeye çıkmasın.

Salamurayı kavanozun ağzından üç parmak boşluk kalacak kadar dökün. Kalan salamurayı saklayın. Kavanozu ağzını kapatıp bir kaseye oturtun, oda sıcaklığında ve ışık almayan bir yere koyun. Her gün kontrol edin; eğer taşmışsa ayırdığınız salamuradan ilave edin. Ortam sıcaklığına bağlı olarak beş-sekiz gün içinde turşunuz hazır. Buzdolabında saklayın.

KALBE DE FAYDALI

Ömür Karamahmut, diyet ve beslenme uzmanı

Düşük karbonhidrat, yüksek oranda sağlıklı yağlar, protein ve lif içerir. Magnezyum içeriği yüksektir. Diyabet hastalarında magnezyum eksikliği görülebilir. Oysa magnezyum, kan şekerinin düşmesini sağlayarak, insülin fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkilidir.

Kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Günlük iki avuç çağla tüketimi kötü kolesterol denen LDL'nin düşmesine katkı sağlar.

E vitamini yönünden oldukça zengindir. Bu yönüyle kalp hastalıklarının önlenmesinde etkilidir. Alzheimer hastaları için de tüketimi faydalıdır.

Antioksidan yönünden zengindir.Cilt sağlığı için önemlidir ve kanserin önlenmesine yardımcı olur.

Fazla çağla tüketiminin de zararları vardır. Önerilen miktarların üzerinde tüketilmesi kan şekerini yükseltebilir ve yüksek E vitamini alımı çeşitli yan etkilere sebebiyet verebilir.

Üç farklı haliyle çağla şimdi sofralarda

Tahir Tekin Öztan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Üç farklı haliyle çağla şimdi sofralarda - Son Dakika Magazin


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