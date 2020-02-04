Üç farklı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üç farklı kazada 3 kişi yaralandı

7 saat önce

Adıyaman'da, meydana gelen 3 farklı kazada 3 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da, meydana gelen 3 farklı kazada 3 kişi yaralandı.


Adıyaman'ın farklı bölgelerinde aynı anda meydana gelen 3 farklı kazada yaralanan 3 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Sait Ağa Camii yanında Muhammed Ali Korkmaz idaresindeki 02 KU 782 plakalı motosiklet ile Nuri Öztürk idaresindeki 46 F 5524 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Korkmaz yaralandı.


Yeni Mahalle 3.Çevre Yolunda Adıyaman Belediyesine ait olduğu öğrenilen Süleyman Kaya idaresindeki belediye iş makinesi ile Ümit Tepe idaresindeki 02 FH 397 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Ümit Tepe yaralandı.


Sağlık Ocağı Caddesi üzerinde ise Muhammet Pirinç idaresindeki 02 AJ 269 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAZ 082 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Pirinç yaralandı. Meydana gelen kazalarda yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Muhammed Ali, Nuri Öztürk, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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