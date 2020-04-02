Üç farklı sınıfta okuyan üç kardeş aynı odada uzaktan eğitim görüyor - Son Dakika

Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Gül Arpaut'un sosyal medyadan paylaştığı ve farklı eğitim kademelerindeki 2 kardeşiyle aynı odada uzaktan eğitim derslerine katıldığını gösteren fotoğraf beğeni topladı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden Anne Seher ve baba Yetiş Arpaut, eğitimin 3 farklı kademesinde okuyan çocuklarının uzaktan eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri ve birbirine destek olmaları için evlerinin bir odasını sınıfa çevirdi.

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2'nci sınıf öğrencisi abla Gamze Gül Arpaut ise odanın her bir köşesine okudukları okulun ismini yazarak bu sürece katkı sundu. Böylece aynı odada abla Gamze Gül ve kardeşleri 11. sınıf öğrencisi Cihat ile ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zehra, eğitimlerini sorunsuz şekilde sürdürüyor.

- "Ne dersiniz? Uzaklaştıkça yakınlaştık bence"

Uzaktan eğitim dersleri devam ederken Gamze Arpaut, çekilen fotoğrafı "Öğretmenlerimiz ekran başında, biz evdeyiz. 3 kardeş aynı odada 3 ayrı sınıfta birlikteyiz. Ne dersiniz? Uzaklaştıkça yakınlaştık bence." mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

- "Birbirimize destek olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz"

Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Gül Arpaut, içinde bulunulan süreci evde kalarak ve uzaktan eğitim alarak devam ettirdiklerini belirterek, "Yapılan uyarıları dikkate alarak evden çıkmıyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimle birlikte uzaktan eğitim aracılığıyla verilen dersleri kaçırmadan takip ediyoruz. Ailemin de desteğiyle adeta bir sınıfa çevirdiğimiz odamızda, aynı anda hem üniversite hem lise hem de ilkokul dersleri devam ediyor." dedi.

Aynı odada olmalarının, derslere olan motivasyonlarını da arttırdığını vurgulayan Arpaut, "Birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben, hep yanımda olduğu için hocalarıma ve üniversiteme sonsuz teşekkür ediyorum. Kardeşlerimin sorunsuz bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağladığı için Milli Eğitim Bakanımıza ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Rektör Uzun, telefon açarak tebrik etti

Gamze Gül Arpaut'u telefonla arayarak tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Arpaut ile birlikte salgına karşı büyük bir hassasiyet gösteren tüm öğrencilere teşekkür etti.

Uzun, şunları söyledi:

"Mücadele ettiğimiz salgına karşı gerekli tedbirleri alarak büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz gibi eğitim-öğretimi de sekteye uğratmadan devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün ortalama 400 canlı dersin işlendiği sanal sınıflarda öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi buluşturarak, evde kalarak geçirdiğimiz bu günleri en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri geleceğe olan inancımızla kapatıyoruz. Bu süreçte fedakarca çalışan öğretim elamanlarımız ile gösterdikleri ilgi ve özverilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.