Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana gelen olayda, Serkan Çoha isimli vatandaş kredi kartını düşürdü. Cebindeki kartı düşürdüğünü fark edince aramaya başlayan Çoha, kartını ararken, 15 dakika sonra ardı ardına kullanım mesajları aldı. Kartının başkaları tarafından kullanıldığını öğrenen Çoha, karakola giderek şikayette bulundu.

RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ

Yerde buldukları kart ile ayakkabı ve çeşitli alışverişler yapan şahısların, en sonunda araçlarına yakıt almak için bir petrol ofisine gittiği ortaya çıktı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 2 kadın 1 erkek olduğu öğrenilen şahısların rahat tavırları ise pes dedirtti. Temassız ödemeyle şifresiz 3 bin 200 TL kullanım yapan şahıslar, sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ ELE VERDİ

Güvenlik kameralarının sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte, 16 yaşındaki Z.B., 18 yaşındaki K.H. ve 17 yaşındaki Y.Ç.'nin, sosyal medyada içerik üretici videolarla fenomen olduğu ortaya çıktı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şahısların düzenlenen operasyon ile gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.