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Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi - Son Dakika

Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi

21.01.2022 15:57

Diyarbakır'da bir vatandaşın cebinden düşürdüğü kartı bulan üç şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra araçlarına benzin istasyonundan da yakıt aldı. Pişkin tavırları kameraya yansıyan ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla yakayı ele veren üç şüpheli de sosyal medya fenomeni çıktı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana gelen olayda, Serkan Çoha isimli vatandaş kredi kartını düşürdü. Cebindeki kartı düşürdüğünü fark edince aramaya başlayan Çoha, kartını ararken, 15 dakika sonra ardı ardına kullanım mesajları aldı. Kartının başkaları tarafından kullanıldığını öğrenen Çoha, karakola giderek şikayette bulundu.

RAHAT TAVIRLARI PES DEDİRTTİ

Yerde buldukları kart ile ayakkabı ve çeşitli alışverişler yapan şahısların, en sonunda araçlarına yakıt almak için bir petrol ofisine gittiği ortaya çıktı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 2 kadın 1 erkek olduğu öğrenilen şahısların rahat tavırları ise pes dedirtti. Temassız ödemeyle şifresiz 3 bin 200 TL kullanım yapan şahıslar, sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ ELE VERDİ

Güvenlik kameralarının sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte, 16 yaşındaki Z.B., 18 yaşındaki K.H. ve 17 yaşındaki Y.Ç.'nin, sosyal medyada içerik üretici videolarla fenomen olduğu ortaya çıktı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen şahısların düzenlenen operasyon ile gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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Diyarbakır, Yenişehir, Kredi, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi - Son Dakika
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