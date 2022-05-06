"Üç Fidan" Anıldı: "Doğan Çocuklarımıza Deniz, Ulaş, Hüseyin, Mahir Dedik; O Denizler, Mahirler, Ulaşlar Bugün Ağabeylerini Anmaya Geldi" - Son Dakika
Üye Girişi

"Üç Fidan" Anıldı: "Doğan Çocuklarımıza Deniz, Ulaş, Hüseyin, Mahir Dedik; O Denizler, Mahirler, Ulaşlar Bugün Ağabeylerini Anmaya Geldi"

06.05.2022 14:13
"Üç Fidan" Anıldı: "Doğan Çocuklarımıza Deniz, Ulaş, Hüseyin, Mahir Dedik; O Denizler, Mahirler, Ulaşlar Bugün Ağabeylerini Anmaya Geldi"

Türkiye'de 68 kuşağının önde gelen isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; idam edilişlerinin 50. yıl dönümünde, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı. Anmada CHP Milletvekili Levent Gök, "Çoğunuz, buradakiler 20 yaşlarında, 30 yaşlarında gençlersiniz. Onlar, 50 yıl önce öldü ama bugün egemen güçler, Türkiye’yi yönetenler kafanızı kaldırın bir bakın. 50 yıl önce öldürüldükleri halde onları tanımayan gençler, nasıl Deniz Gezmişlere, Yusuf’a, Hüseyin’e sahip çıkıyorlar" dedi. CHP Ankara Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, "Biz mücadelede yol arkadaşlarımızı kaybederken doğan çocuklarımıza Deniz dedik, Ulaş dedik, Hüseyin dedik, Mahir dedik ve 50 yıl sonra o Denizler, Mahirler, Ulaşlar, bugün mezarı başında ağabeylerini anmaya geldiler" sözleriyle andı.

Haber: BERKAY VAROL-Kamera: FATİH NAZIM EFE

Türkiye'de 68 kuşağının önde gelen isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan; idam edilişlerinin 50. yıl dönümünde, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabirleri başında anıldı. Anmada CHP Milletvekili Levent Gök, "Çoğunuz, buradakiler 20 yaşlarında, 30 yaşlarında gençlersiniz. Onlar, 50 yıl önce öldü ama bugün egemen güçler, Türkiye'yi yönetenler kafanızı kaldırın bir bakın. 50 yıl önce öldürüldükleri halde onları tanımayan gençler, nasıl Deniz Gezmişlere, Yusuf'a, Hüseyin'e sahip çıkıyorlar" dedi. CHP Ankara Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, "Biz mücadelede yol arkadaşlarımızı kaybederken doğan çocuklarımıza Deniz dedik, Ulaş dedik, Hüseyin dedik, Mahir dedik ve 50 yıl sonra o Denizler, Mahirler, Ulaşlar, bugün mezarı başında ağabeylerini anmaya geldiler" sözleriyle andı.

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyeleri Gezmiş, Aslan ve İnan; 6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı Ulucanlar Cezaevi'nde idam edilişlerinin 50'nci yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anmaya CHP, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Pir Sultan Abdal Derneği, HDP, TKP, Halkevleri, sosyalist partiler, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

CHP'den anmaya; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara milletvekilleri Levent Gök, Gamze Taşcıer, Servet Ünsal, Yıldırım Kaya, Ali Haydar Hakverdi, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıkları yöneticileri ve üyeleri katıldı.

"ÜLKELERİNİN TAM BAĞIMSIZLIĞI İÇİN MÜCADELEYİ BAŞLATAN ÜÇ FİDANI ANIYORUZ"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök; Gezmiş, İnan ve Aslan için, "Türkiye'nin karanlık bir döneminden bugüne kadar süzülerek gelen bütün ilerici mücadeleyi yürüten, yaşatan sevgili dostlarım; bugün burada 50 yıl önce hayatlarının baharında bir tek kurşun atmadan, kimseye zarar vermeden ama sadece ülkelerinin tam bağımsızlığı için, ülkelerinin itibarsızlıktan kurtulması için, ekonomik yönden güçlenmesi için egemen güçlere karşı bir mücadeleyi başlatan, hayatlarının baharında idam edilen üç fidanı anmak için toplanıyoruz. Onlar, bir kere öldüler ama onları öldürenler, halen sorgulanıyorlar ve bütün evren boyunca, bütün hayat boyunca sorgulanmaya devam edecekler" dedi.

"ONLAR, SONSUZA KADAR TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI İNSANLARI OLARAK İÇİMİZDE YAŞAYACAKLAR"

Gök, "Gençler, çoğunuz onları görmediniz. Çoğunuz, onları tanımadınız. Çoğunuz, buradakiler 20 yaşlarında, 30 yaşlarında gençlersiniz. Onlar, 50 yıl önce öldü ama bugün egemen güçler, Türkiye'yi yönetenler kafanızı kaldırın bir bakın. 50 yıl önce öldürüldükleri halde onları tanımayan gençler, nasıl Deniz Gezmişlere, Yusuf'a, Hüseyin'e sahip çıkıyorlar. Bu, dünyanın hiçbir yerinde olmayacak büyük bir hadisedir. Bu, tam bağımsızlık mücadelesinin Türkiye'de bütün gençler tarafından kucaklandığını ve savunulduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Bazen hayat kısa sürer ama o kadar anlamlı bir hayat olur ki yüzlerce yıl geçse, binlerce yıl geçse unutulmazsınız. Bugün işte burada Denizler, bir kez daha Hüseyinler, Yusuflar bizlerle beraber hayat buluyor. Onlar ölmediler, onlar halen içimizde yaşıyorlar. Onlar, halen içimizde yaşadıkları gibi bundan sonra da yıllarca, sonsuza kadar Türkiye'nin en itibarlı insanları olarak içimizde yaşayacaklar. Yaşasın Deniz Gezmiş, yaşasın Yusuf, yaşasın Hüseyin" dedi.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MÜCADELESİNİN YILMAZ ÖNDERLERİ..."

Anmada konuşan CHP Ankara İl Başkanı Akıllı, şunları söyledi:

"Aradan yarım asır geçtikten sonra her yıl olduğu gibi bir kez daha tam bağımsız Türkiye mücadelesinin yılmaz önderlerinden üçünün anısına buradayız. Bugün, bizi burada bir araya getiren şey sadece onların idealleri, hedefleri değil, o idealleri gerçekleştirmek için göze aldıkları fedakarlıklardır. Canları pahasına o mücadeleye güç veren bu genç dostlarımız bugün bizim kalbimizde yaşıyor. Bugün bize düşen eğer onların anısına sahip çıkacaksak sadece o idealleri yaşatmak değil, o idealler uğruna verdiğimiz mücadele biçimleri ve kendimizi yeniden gözden geçirmektir. Ancak bu şekilde onların anısına layık olabileceğimizi inanıyorum. Anıları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum."

"DENİZLER, MAHİRLER, ULAŞLAR, BUGÜN MEZARI BAŞINDA AĞABEYLERİNİ ANMAYA GELDİLER"

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, "İdam sehpasına çıkmakta bir an bile tereddüt yaşamayan gençlik liderlerimizi kaybettik. Bizlerin geçmişleri, pişmanlıklarla değil, onur, gurur duyulacak mücadele yoldaşları ile örülüdür. Biz mücadelede yol arkadaşlarımızı kaybederken doğan çocuklarımıza Deniz dedik, Ulaş dedik, Hüseyin dedik, Mahir dedik ve 50 yıl sonra o Denizler, Mahirler, Ulaşlar, bugün mezarı başında ağabeylerini anmaya geldiler. Bizim onurlu geçmişimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Bizim tarihimizde sadece onların maceraları vardır. Bizim inandığımız bütün değerlerin altında bugün yaşamaya çalıştığımız hayatın altında devrimci mücadele önderleri vardır" sözleriyle Gezmiş, Aslan ve İnan'ı andı.

Konuşmaların ardından CHP heyeti; Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

Üç Fidan Anıldı: Doğan Çocuklarımıza Deniz, Ulaş, Hüseyin, Mahir Dedik; O Denizler, Mahirler, Ulaşlar Bugün Ağabeylerini Anmaya Geldi
Üç Fidan Anıldı: Doğan Çocuklarımıza Deniz, Ulaş, Hüseyin, Mahir Dedik; O Denizler, Mahirler, Ulaşlar Bugün Ağabeylerini Anmaya Geldi
Üç Fidan Anıldı: Doğan Çocuklarımıza Deniz, Ulaş, Hüseyin, Mahir Dedik; O Denizler, Mahirler, Ulaşlar Bugün Ağabeylerini Anmaya Geldi
Üç Fidan Anıldı: Doğan Çocuklarımıza Deniz, Ulaş, Hüseyin, Mahir Dedik; O Denizler, Mahirler, Ulaşlar Bugün Ağabeylerini Anmaya Geldi

YORUMLAR
500
At yarışlarında 60. TBMM Koşusu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek At yarışlarında 60. TBMM Koşusu yarın Ankara'da gerçekleştirilecek Chp, 'Üç Fidanı' Ulucanlar Cezaevi Önünde Andı Chp, 'Üç Fidanı' Ulucanlar Cezaevi Önünde Andı

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ankara, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 'Üç Fidan' Anıldı: 'Doğan Çocuklarımıza Deniz, Ulaş, Hüseyin, Mahir Dedik; O Denizler, Mahirler, Ulaşlar Bugün Ağabeylerini Anmaya Geldi' - Son Dakika


Son Dakika
14:09 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Nagehan Alçı" açıklaması: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz
13:59 Aslı Enver'den ayrılık açıklaması geldi: Birbirimize zaman ayıramadık
13:54 Rusya'nın ABD büyükelçisinden tedirgin eden nükleer savaş açıklaması: Devletin varlığı tehlikeye girerse bu silahlar kullanılabilir
13:50 Esenler'de Asiye'yi sokak ortasında öldüren katilin arkadaşı anlattı: Cinayet sonrası geldi, "karnım aç" dedi
13:46 Böyle başkan görülmedi: Takımını deplasmana götürmek için arabasını satıyor
13:34 Otomobil pazarı verileri paylaşıldı: Yüzde 5,8 daralma var
13:28 Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken, Hayvan Durum İzleme aracı kapının önünde bekletildi
13:22 Patronu bulamayan alacaklı çalışanı bacağından bıçakladı! Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor
12:41 CHP'den Özdağ-Soylu düellosuna ilk yorum: Soylu atanmış bir memur, böyle konuşamaz!
12:39 Fatih Erbakan: 20 senelik günaha ortak olamayız, AK Parti sona geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 14:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: "Üç Fidan" Anıldı: "Doğan Çocuklarımıza Deniz, Ulaş, Hüseyin, Mahir Dedik; O Denizler, Mahirler, Ulaşlar Bugün Ağabeylerini Anmaya Geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement