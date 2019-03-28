Üç Fidan Gençlik Parkı Kuş Evleri ile Renklendi
16 dakika önce
Bursa'da öğrencilerin Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle yaptıkları kuş yuvaları, Üç Fidan Gençlik Parkı'nda ağaçlara asıldı.
Bursa
'da öğrencilerin Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle yaptıkları kuş yuvaları, Üç Fidan Gençlik Parkı
'nda ağaçlara asıldı.
Nilüfer Belediyesi ile özel okul öğrencileri anlamlı bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler,aileleri ve öğretmenlerinin desteği ile yaptıkları kuş yuvalarını kendi el becerileri ile süslediler. Öğrenciler tarafından yapılan 110 adet kuş evi ve kuş yemlerinden oluşan çeşitli materyaller Üç Fidan Gençlik Parkı'ndaki ağaçlarda yerlerini aldı. Öğrencilere Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Turgay Erdem
de eşlik etti. Projede emeği geçen öğrencileri kutlayan Turgay Erdem, "Projede emeği geçen öğretmen, öğrenci ve aileleri davranışlarından dolayı tebrik ediyorum, doğanın bir parçası olan kuşlarımızı unutmayarak yapmış olduğunuz projelerinizin devamını bekliyoruz" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:14 Kaynak: İHA
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