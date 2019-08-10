Son Dakika Haberleri: Üç gelinlik giyecek!
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Üç gelinlik giyecek!

1 saat önce

Önümüzdeki ay müzisyen Barış Yurtçu ile Çeşme'de evlenecek olan oyuncu, düğününde üç farklı gelinlik giyeceğini söyledi.

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Önümüzdeki ay müzisyen Barış Yurtçu ile Çeşme'de evlenecek olan oyuncu, düğününde üç farklı gelinlik giyeceğini söyledi. Gelinlikleri tasarlayan Kaçar, "Nikah, after party ve arada giyebileceği üç farklı gelinlik hazırladık. Bir de bekarlığa veda partisi için özel bir kıyafet yaptık" diye konuştu.
Barış Yurtçu, Çeşme, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:53 
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