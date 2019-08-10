Üç gelinlik giyecek!
1 saat önce
Önümüzdeki ay müzisyen Barış Yurtçu ile Çeşme'de evlenecek olan oyuncu, düğününde üç farklı gelinlik giyeceğini söyledi.
Önümüzdeki ay müzisyen Barış Yurtçu
ile Çeşme
'de evlenecek olan oyuncu, düğününde üç farklı gelinlik giyeceğini söyledi. Gelinlikleri tasarlayan Kaçar, "Nikah, after party ve arada giyebileceği üç farklı gelinlik hazırladık. Bir de bekarlığa veda partisi için özel bir kıyafet yaptık" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:53
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