Üye Girişi
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok - Son Dakika

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok

24.06.2021 17:27

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada, 3 gün önce evlenen çiftten biri hayatını kaybetti.

A.Ç. yönetimindeki 38 NF 452 plakalı hafif ticari araç, Kayabaşı Mahallesi 115. Sokak'ta K.S. idaresindeki 38 JZ 166 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

A.Ç'nin kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı

3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Kazada, A.Ç'nin yanında bulunan eşi Yeter Ç. (22) hayatını kaybetti. Kazanın ardından K.S. gözaltına alındı. A.Ç. ve Yeter Ç'nin 3 gün önce evlendikleri öğrenildi.

Kadının eşi ile ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok

İtfaiye, Polis, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var 18:04 Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem 17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi 17:04 Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi 14:46 Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti         
17:45
Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti         
17:26
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama         
17:14
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de         
17:05
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız         
14:34
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler         
13:58
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 19:06:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement