Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok - Son Dakika

Bu acının tarifi yok! Üç gün önce evlendiği karısı son nefesini yanı başında verdi

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Umut yolculuğu faciayla bitti! Göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 ölü var

Kadının eşi ile ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

A.Ç'nin kullandığı araç, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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