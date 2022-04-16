Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı - Son Dakika
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Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı

16.04.2022 12:34
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı

Dubai ve Hindistan'da ticaret alanında faaliyet gösteren Adnani ve Raina ailelerinin kızları Revna ile oğulları Anubhav'ın 3 gün 3 gece süren masal gibi düğünleriyle salgın sonrası Türkiye'de Hint düğünleri yeniden başladı.

Dubai ve Hindistan'da ticaret alanında faaliyet gösteren Adnani ve Raina ailelerinin kızları Revna ile oğulları Anubhav'ın 3 gün 3 gece süren masal gibi düğünleriyle salgın sonrası Türkiye'de Hint düğünleri yeniden başladı.

Tesisler bölgesi Kundu'da lüks bir otelde düzenlenen yüksek bütçeli düğün için hazırlıklar sekiz ay önceden başladı. Hindistan'dan çok sayıda sanatçı ve görevlinin de geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 tır malzemeyle dekorlar hazırlandı.

Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirilerek, dekor tasarlandı. Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Birleşik Arap Emirlikleri kenti Dubai ve Hindistan'dan 700 davetli katıldı. 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık düğün "hoş geldiniz" partisiyle başladı.

İkinci gün "hi çayı", gelin ve damat ailelerinin danslarıyla devam eden düğünde, kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı.

Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, hazırlanan bol baharatlı Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi. Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti.

Tekneyle sahilden merasim alanına gelen gelin Revna Adnani ile damat Anubhav Raina, yöresel kıyafetli davetliler tarafından alkışlarla karşıladı. Platforma geçen gelin ve damat, Hintli sanatçıların müziği eşliğinde dans etti.

Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra danslı müzikli eğlenceler gerçekleştirildi, davetlilere evlilik resepsiyonu verildi. Düğünde davetlilere 450 kişilik ekip hizmet etti.

"İki yıllık aradan sonra yaptığımız ilk Hint düğünü"

Düğün organizasyonları yapan Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, AA muhabirine, salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra Hint düğünlerine yeniden başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İki yıllık aradan sonra yaptıkları ilk Hint düğünü olduğunu vurgulayan Onat, "Aile Dubai'de yaşıyor ama misafirlerimizin yarısı Hindistan'dan geldi. Bu düğünlerin salgından sonra yeniden başlaması bize büyük heyecan verdi. Bu sene için konfirme olmuş 10 düğünümüz var." dedi.

Düğünde 250'si Dubai ve Hindistan'dan olmak üzere 450 kişinin çalıştığını vurgulayan Onat, salgın sürecinde Türkiye'de Hint düğünü yapılamadığını dile getirdi.

Organizasyonun Hintli acente sahibi Pawan Mirchandani de salgın sürecinde sıkıntılar olduğu için Hindistan'da düğün yapamadıklarını vurgulayarak, güzel bir düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vize kolaylığı sağlanırsa Türkiye'de çok daha fazla düğünün yapılabileceğini ifade eden Mirchandani, "Hint düğünleri için Türkiye çok iyi bir destinasyon. Çok güzel bir düğün oldu, insanlar bol bol eğlendi, herkes çok mutlu." diye konuştu.

YORUMLAR
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Asya'nın en büyük elma üreticisi olmayı hedefliyorlar Asya'nın en büyük elma üreticisi olmayı hedefliyorlar Aydınlı kadınlar, düğünlerdeki altın tutkusunu imitasyon ile gidermeye başladı Aydınlı kadınlar, düğünlerdeki altın tutkusunu imitasyon ile gidermeye başladı

Türkiye, Düğün, Dubai, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç gün üç gece süren 'masalsı' Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı - Son Dakika


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