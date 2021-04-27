Üç günde 13 bin 633 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi - Son Dakika

Üç günde 13 bin 633 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi

27.04.2021 10:53
Üç günde 13 bin 633 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi, System.String[]

Trafik polisleri, ülke genelinde 3 gün boyunca yaptıkları denetimlerde, 13 bin 633'ü hız ihlali olmak üzere 17 bin 474 trafik kural ihlali yapan araç ya da sürücü hakkında işlem uyguladı.

Trafik polisleri, ülke genelinde 3 gün boyunca yaptıkları denetimlerde, 13 bin 633'ü hız ihlali olmak üzere 17 bin 474 trafik kural ihlali yapan araç ya da sürücü hakkında işlem uyguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 23-25 Nisan'da motosiklet ve motorlu bisiklet kullananlara yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 25 bin 625 motosiklet ya da motorlu bisiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

Ekiplerce, 582 sürücünün belgesi olmadan motosiklet ya da motorlu bisiklet kullandığı, 247 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 1165 sürücü ya da yolcunun kask kullanmadığı, 146 motosiklet ya da motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı belirlendi.

Çeşitli nedenlerle 512 motosiklet ya da motorlu bisiklet trafikten men edilirken, 10 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Polis ekipleri, denetimler kapsamında, 3 bin 841 trafik kuralı ihlaliyle ilgili işlem uyguladı.

13 bin 633 araç ya da sürücü radara takıldı

Öte yandan, polis ekipleri yine 23-25 Nisan'da ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimleri yaptı.

Denetimlerde, hız ihlali yaptığı belirlenen 13 bin 633 araç ya da sürücü hakkında işlem uygulandı.

Bisiklet, Polis, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üç günde 13 bin 633 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı
Perşembe günü 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Perşembe günü 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı         
11:12
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:37
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı         
10:21
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun         
22:51
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 11:50:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç günde 13 bin 633 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei