Üç günde 2 bin 905 arabuluculuk başvurusu internet üzerinden yapıldı - Son Dakika

Üç günde 2 bin 905 arabuluculuk başvurusu internet üzerinden yapıldı

Adalet Bakanlığı, 29 Haziran'da vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla arabuluculuk başvurularının 'Avukat Portal' ve 'Vatandaş Portal' üzerinden de yapabileceğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı, 29 Haziran'da vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla arabuluculuk başvurularının 'Avukat Portal' ve 'Vatandaş Portal' üzerinden de yapabileceğini duyurdu. Geçen üç günlük sürede uygulama büyük bir ilgiyle karşılanarak, toplam 2 bin 905 arabuluculuk dosyası başvurusu internet üzerinden yapıldı.

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Adalet Bakanlığı tarafından 2013 yılında Türkiye'nin hukuk sistemine kazandırılan iş uyuşmazlıklarında 2018, ticari uyuşmazlıklarda da 2019 yılından bu yana uygulanan arabuluculuk büyük bir başarı ile devam ediyor. Bakanlık, yargının iş yükünü azaltan ve bazı hukuki uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden tarafların rızasıyla hızlı çözüm getiren uygulamayı daha da hızlandırmak amacıyla yeni bir hizmeti daha devreye soktu. Korona virüs önlemleri kapsamında adliyelerdeki yoğunluğu da azaltacak olan uygulama kapsamında avukatlar ve vatandaşlar arabuluculuk başvurularını artık internet üzerinden yapabiliyor.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) yapılan güncelleme kapsamında 'Avukat Portal' ve 'Vatandaş Portal' üzerinden yeni bir hizmete başlandı. Vatandaşlar veya taraf vekili avukatlar, adliyeye gitmeden arabuluculuk başvurularını internet üzerinden yapabiliyor. Üç günlük uygulama büyük ilgiyle karşılandı. Portallar üzerinden başvuruların başladığı 29 Haziran'dan bugüne, yani ilk üç günde 2 bin 905 arabuluculuk dosyası başvurusu internetten yapıldı. - ANKARA

Adalet Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üç günde 2 bin 905 arabuluculuk başvurusu internet üzerinden yapıldı - Son Dakika

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