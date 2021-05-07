Trafik polisleri, ülke genelinde 3 gün boyunca yaptıkları denetimlerde, belgesi olmadan motosiklet ya da motorlu bisiklet kullanan 608 sürücü hakkında işlem uyguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 1-3 Mayıs tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 22 bin 847 motosiklet ya da motorlu bisiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

Ekiplerce, 608 sürücünün belgesi olmadan motosiklet ya da motorlu bisiklet kullandığı, 292 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 170 motosiklet ya da motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı belirlendi.

Çeşitli nedenlerle 482 motosiklet ya da motorlu bisiklet trafikten men edildi, 10 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Polis ekipleri, denetimler kapsamında, 4 bin 28 trafik kuralı ihlaliyle ilgili işlem uyguladı.