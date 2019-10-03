Son Dakika Haberleri: Üç gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu
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Üç gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu

30 dakika önce

Üç gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni park halindeki aracında bulunduİSTANBUL - Üç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu.

Üç gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu

İSTANBUL - Üç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kayıp vatandaşın cansız bedenini ailesi buldu

Üç gündür ailesinin haber alamadığı 1975 doğumlu Ömür Kuru'nun cansız bedenini aracı içerisinde Çekmeköy ilçesi, Çamlık Mahallesi, Çamlık Sokak'ta ailesi buldu. Kuru'nun cansız bedenini gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı aile fertleri Kuru'nun cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bir saati aşkın çalıştı

44 yaşındaki Kuru'dan üç gündür haber alamayan aile yakınları Çamlık Mahallesi, Çamlık Sokak'ta park halinde bulunan aracın arka koltuğunda Kuru'nun cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini aldıktan sonra Olay Yeri İnceleme ekipleri cansız bedenin üzerinde ve araç içerisinde uzun süre çalışma yaptı. Bu sırada sinir krizi geçiren aile fertlerine sağlık ekipleri yardım ederken Kuru'nun yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kesin ölüm sebebi otopsi ile belirlenecek

Kuru'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Üç gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu

Çamlık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
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