Üç günlük kısıtlama başladı - Son Dakika
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Üç günlük kısıtlama başladı

7 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak için 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak için 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 3 mayıs pazar gece yarısı sona erecek.

Saatler 24'ü gösterdiğinde her yer sessizliğe gömüldü. 31 ili kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlama, korona virüs önlemleri kapsamında 4. kez uygulanıyor. Kararı kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Beklendiği gibi de oldu. Her şehirden benzer görüntüler yansırken, kalabalığı ve yoğun trafiğiyle ünlü İstanbul da oldukça sakindi. Meydanlar, caddeler boş kaldı. Anın tadını kuşlar ve sokak hayvanları çıkardı.

1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 09.00 - 14.00 arası olarak belirlendi.

Vatandaşlar alışveriş için araç kullanmamak şartıyla evlerine en yakın noktaları tercih edebilecek. Hafta sonu ise market ve bakkalar kapalı olacak.

Öte yandan restoran, lokanta ve tatlıcılar kısıtlama süresince paket servisi yapabilecek.

Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi ekmek, su, mutfak tüpü ihtiyaçları kapılara kadar ulaştırılacak. Gazeteler evlere servis edilecek. Ptt, eczane, kamu, özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla, her 50 bin nüfusa bir benzinlik ve bir veteriner kliniği açık kalacak.

Sokağa çıkmada uygulanan kısıtlama 3 Mayıs pazar gecesi 24'te sona erecek.

(İHA)

Üç günlük kısıtlama başladı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 01:35 Kaynak: İHA


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