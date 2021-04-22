Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı - Son Dakika

Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı

22.04.2021 13:41
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya'da, semt pazarlarında yoğunluk oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya'da, semt pazarlarında yoğunluk oluştu.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla 3 güne uzatıldı. Kısıtlama bu akşam saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. 3 günlük sokağa çıkma saatinin yaklaşmasıyla birlikte Antalya'da vatandaşların adresi semt pazarları oldu. Vaka artışının devam ettiği kentte yoğunluğun fazla olduğu semt pazarlarında, denetimler sıklaştırıldı. Muratpaşa ilçesindeki Meltem açık halk pazarında da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kontrolü elinde bulundurmak isteyen Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri demir bariyerlerle çevirdiği pazarın giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yaptı. Maske kuralına uyulan pazarda zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Vatandaşların daha çok sebze meyve ve balık tezgahları önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

"Baya bir kalabalık"

Emekli Memur Badegül Satıcı, "Alışveriş yapacağım. 3 gün evde olacağım kurallara uymamız gerekiyor. Vakalar o kadar zirve yaptı ki bunu önüne geçmek için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Çoğu kişi halen maskesiz. Maskeyi sanki aksesuar gibi kullanıyorlar. Eldiven bile taktım mecburen. Alışverişimi hemen yapıp eve kapanacağım. Bugün pazar baya bir kalabalık denetimler daha da arttırılabilir. Pazarda çoğunluk 65 yaş üstü kişiler. Pazarda genci de yaşlısı da var. Kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Tedirgin ola ola pazara geliyorum" diye konuştu.

"Maskemi çıkarmıyorum"

Alışverişe gelen Durmuş Tuğrul, "3 gün sokağa çıkma yasağı var önümüzde. Biz de bugün pazara geldik. Eve alışveriş yapıyoruz. Şu an tedirginiz koruyoruz, maskemizi çıkarmıyoruz. Pazar kalabalık, korkuyoruz ama gelmek zorundayız" dedi. - ANTALYA

Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı
Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı

Ulusal Egemenlik, Koronavirüs, 23 Nisan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üç günlük kısıtlama öncesi semt pazarları doldu taştı - Son Dakika


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