Üç hafta süren çalışma Vali Tutulmaz'a hediye edildi - Son Dakika

Merkez Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sinan Gebedek, bakır teli ve ilmek yardımıyla yaptığı Zonguldak Valiliğinin logosu ve Uzunmehmet Camisinin üzerine kömürle yazılan 'Ya Allah' lafzını ahşabın üzerine işleyerek Vali Mustafa Tutulmaz'a hediye etti.

Zonguldak Merkez Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sinan Gebedek, Zonguldak'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bin çivi, 400 bakır teli ve 3000 ilmekle Zonguldak Valiliğinin logosu ve Uzunmehmet Camisinin üzerine kömürle yazılan 'Ya Allah' lafzını ahşabın üzerine işledi.

Gebedek, 3 hafta süren el emeği eserin tamamlanmasının ardından bugün Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a ziyaretti.

Ardından Sinan Gebedek, anlamlı eseri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a hediye etti. Vali Tutulmaz, hediye karşısında mutluluk duyduğunu ifade ederek, Gebedek'e teşekkür etti. - ZONGULDAK