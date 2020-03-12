Üç haftalık tatili duyan öğrenciler terminale koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üç haftalık tatili duyan öğrenciler terminale koştu - Son Dakika

Üç haftalık tatili duyan öğrenciler terminale koştu

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklanmasının ardından evlerine gitmek isteyen Balıkesir'deki öğrenciler şehirlerarası otobüs terminalinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Üç haftalık tatili duyan öğrenciler terminale koştu, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklanmasının ardından evlerine gitmek isteyen Balıkesir'deki öğrenciler şehirlerarası otobüs terminalinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatil kararının açıklanmasının ardından çok sayıda öğrenci Balıkesir terminaline gelerek, firma yazıhaneleri önünde yoğunluğa neden oldu.

Biletlerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle bazı öğrenciler otobüs firmalarının ek sefer düzenlemesini bekledi.

Firma yetkilileri ise yoğunluktan dolayı hizmet verebilmek için ek sefer düzenlemeye başladı.

Bursa'ya ailesinin yanına giden öğrencilerden Berna Bilkay, "1 saattir bilet bulmak için bekliyorum. Az önce buldum, tekrar sıraya girmek zorunda kaldım. Bileti şans eseri buldum, bu gece gidebileceğim." diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Abdülkadir Yılmaz da arkadaşlarıyla beraber terminale geldiğini belirtti.

"Devletimiz erkenden önlem aldı"

Bilet bulmaya çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tatil olmasından dolayı yoğunluk var. Tatil olması iyi oldu, devletimiz erkenden önlem aldı. İnşallah bu hastalık kimseye zarar vermeden bu işin üstesinden geliriz. Tatilimi daha çok evde geçirip kalabalık ortamlardan uzak durarak geçireceğim. Temizliğimize dikkat edip normal yaşantımıza devam edeceğiz."

Otobüs işletmecilerinden Mehmet Sarı ise terminalin tatilden dolayı çok yoğun olduğunu anlattı.

Sarı, gelen yolcuların geri gitmemesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Yolcularımızı mağdur etmiyoruz, ek seferler düzenliyoruz. Yarın da ilave araçlarımız olacak. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
05:46 Kerkük'te koronavirüse karşı kapsamlı dezenfekte çalışmaları başladı
05:44 ABD'de koronavirüs korkusu eğitime darbe vuruyor - NEW
05:44 Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükseldi
05:43 New York'ta koronavirüsün merkezi olan New Rochelle'a askerden gıda yardımı
05:42 İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç haftalık tatili duyan öğrenciler terminale koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]