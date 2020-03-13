Üç haftalık tatili duyan öğrenciler terminale koştu - BALIKESİR - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edileceğini açıklanmasının ardından evlerine gitmek isteyen Balıkesir'deki öğrenciler şehirlerarası otobüs terminalinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatil kararının açıklanmasının ardından çok sayıda öğrenci Balıkesir terminaline gelerek, firma yazıhaneleri önünde yoğunluğa neden oldu.

Biletlerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle bazı öğrenciler otobüs firmalarının ek sefer düzenlemesini bekledi.

Firma yetkilileri ise yoğunluktan dolayı hizmet verebilmek için ek sefer düzenlemeye başladı.

Bursa'ya ailesinin yanına giden öğrencilerden Berna Bilkay, "1 saattir bilet bulmak için bekliyorum. Az önce buldum, tekrar sıraya girmek zorunda kaldım. Bileti şans eseri buldum, bu gece gidebileceğim." diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Abdülkadir Yılmaz da arkadaşlarıyla beraber terminale geldiğini belirtti.

"Devletimiz erkenden önlem aldı"

Bilet bulmaya çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Tatil olmasından dolayı yoğunluk var. Tatil olması iyi oldu, devletimiz erkenden önlem aldı. İnşallah bu hastalık kimseye zarar vermeden bu işin üstesinden geliriz. Tatilimi daha çok evde geçirip kalabalık ortamlardan uzak durarak geçireceğim. Temizliğimize dikkat edip normal yaşantımıza devam edeceğiz."

Otobüs işletmecilerinden Mehmet Sarı ise terminalin tatilden dolayı çok yoğun olduğunu anlattı.

Sarı, gelen yolcuların geri gitmemesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Yolcularımızı mağdur etmiyoruz, ek seferler düzenliyoruz. Yarın da ilave araçlarımız olacak. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.