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Üç Harfliler: Adak Filmi

9 dakika önce

Üç Harfliler: Adak filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Üç Harfliler: Adak filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Üç Harfliler: Adak Filmi, System.String[]
İki yakın arkadaş olan Salih ve Metin avlanmak için ormana gider. Ancak burada yaşanan bir kaza sonucu Salih tüfekle vurularak ağır bir şekilde yaralanır. Salih, artık beynine saplanan saçma taneleri ile yaşamak zorundadır. Yaşadıklarından sonra psikolojisi iyice bozulan genç adamın iyileşmesi için hem maddi hem de manevi yardıma ihtiyacı vardır. Metin arkadaşının geçtiği bu zorlu dönemde ona her türlü desteği vereceğini söylese de işler öyle olmaz. Metin, sadece Salih’i bir başına bırakmakla kalmaz, kız arkadaşı Şermin’le de arasına girer. Eski nişanlısı Arzu’dan da ayrılan Metin bir süre sonra Şermin ile nişanlanır. Arzu olanlar karşısında ne yapacağını bilemeyince çareyi Salih ve annesi Türkan’ın ziyarete gider. Bu ziyaret, tekinsiz bir kadın olan Türkan’ı oğlunu bu hale getirenlerden intikam almak için harekete geçirir.


Yönetmen: Alper Mestçi
Senaryo: Alper Mestçi
Oyuncular: Ramazan Demir, Ceren Yılmaz, Ejder Özkarslıgil, Simge Uluer, Hatice İrkin, Ali Aydoğan, Begüm Koyçiç, Cavit Özer
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Üç Harfliler: Adak
Yapımcı Firma: Muhteşem Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 18.01.2019

Üç Harfliler: Adak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:54 Kaynak: InterSinema.com

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