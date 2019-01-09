Üç Harfliler: Adak Filmi
9 dakika önce
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İki yakın arkadaş olan Salih ve Metin avlanmak için ormana gider. Ancak burada yaşanan bir kaza sonucu Salih tüfekle vurularak ağır bir şekilde yaralanır. Salih, artık beynine saplanan saçma taneleri ile yaşamak zorundadır. Yaşadıklarından sonra psikolojisi iyice bozulan genç adamın iyileşmesi için hem maddi hem de manevi yardıma ihtiyacı vardır. Metin arkadaşının geçtiği bu zorlu dönemde ona her türlü desteği vereceğini söylese de işler öyle olmaz. Metin, sadece Salih’i bir başına bırakmakla kalmaz, kız arkadaşı Şermin’le de arasına girer. Eski nişanlısı Arzu’dan da ayrılan Metin bir süre sonra Şermin ile nişanlanır. Arzu olanlar karşısında ne yapacağını bilemeyince çareyi Salih ve annesi Türkan’ın ziyarete gider. Bu ziyaret, tekinsiz bir kadın olan Türkan’ı oğlunu bu hale getirenlerden intikam almak için harekete geçirir. Yönetmen:
Alper MestçiSenaryo:
Alper MestçiOyuncular: Ramazan Demir
, Ceren Yılmaz, Ejder Özkarslıgil, Simge
Uluer, Hatice
İrkin, Ali Aydoğan
, Begüm Koyçiç, Cavit ÖzerFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Üç Harfliler: AdakYapımcı Firma:
Muhteşem FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
18.01.2019Üç Harfliler: Adak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:54 Kaynak: InterSinema.com
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