Üç ilçenin kullandığı yol asfaltlanıyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin ulaşımında kullanılan 20 kilometrelik Halitağalar-Uzunlar-Namaras ve Güneycik grup yolunu asfaltlıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 20 kilometrelik Halitağalar-Uzunlar-Namaras-Güneycik Grup yolunda asfalt çalışması başlattı.
Genişletme ve alt yapı hazırlığı tamamlanan yolun ilk etapta 10 kilometrelik bölümü asfaltlanıyor.
Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi yolunun deforme olan bölümleri de yenileniyor.???????
Kaynak: AA
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