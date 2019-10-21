Son Dakika Haberleri: Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

37 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, biri gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir olduğu belirlendi.

Ayrıca, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Diyarbakır, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:36 Kaynak: AA
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