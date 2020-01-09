Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

6 saat önce

Edirne, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]

Edirne, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik üç ilde başlatılan soruşturma kapsamında A.E. ve F.N. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ve FETÖ şüphelilerinin 2 bin 500-7 bin avro karşılığında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeleri için organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheliler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında dün A.F, M.K, E.Y, B.N. ve E.Ö. belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Edirne, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
21:30 AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı" - Son Dakika
21:25 Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2 - Son Dakika
21:25 Vali Karaloğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika
21:20 8 yıldır kapalı olan müze İslam Eserleri Müzesi olacak - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 21:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üç ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]