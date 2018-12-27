Üç ile Vali Ataması Yapıldı.
22 dakika önce
IHAAW084425-SIY/27-12-2018- Üç ile vali ataması yapıldı.
IHAAW084425-SIY/27-12-2018
- Üç ile vali ataması yapıldı. Van
Valiliğine Mehmet Emin Bilmez
, Bilecik
Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan
Valiliğine Mustafa Masatlı atandı. 27.12.2018 08: 44: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:50 Kaynak: İHA
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