Son Dakika Haberleri: Üç ile Vali Ataması Yapıldı.

Üç ile Vali Ataması Yapıldı.

22 dakika önce

IHAAW084425-SIY/27-12-2018- Üç ile vali ataması yapıldı.

Üç ile Vali Ataması Yapıldı., System.String[]
IHAAW084425-SIY/27-12-2018

- Üç ile vali ataması yapıldı. Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı. 27.12.2018 08: 44: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:50 Kaynak: İHA

Ardahan, Bilecik, Emin Bilmez, Van, Politika
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