Üç İlin Valisi Baksı Müzesi'ni Gezdi

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, Bayburt
'un Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi'nin bölge turizmi için önemli bir durak olduğu bildirdi.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 107. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Bayburt'a gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan
Valisi Ali Arslantaş ve Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
, Baksı Müzesi'ni gezdi.
Baksı Müzesi'nde sergilenen eserleri tek tek inceleyen valiler, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan
'ın dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMİTT- Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılmak üzere İstanbul
'da olması nedeniyle Baksı Köyü Muhtarı Nabi Akçelik'ten müzenin faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.
Memiş, Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a köy muhtarı Nabi Akçelik aracılığıyla teşekkürlerini iletti.
Bayburt'un Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi'nin bölge turizmi için önemli bir durak olduğuna dikkat çeken Memiş, Erzurum Valiliği
olarak yapılacak çalışmalara destek sunmaya hazır olduklarını da kaydetti.
Erzincan Valisi Arslantaş'da Baksı Müzesi'nin bölge turizmi için önemine değinen Erzurum Valisi Memiş'in düşüncelerine katıldığını ifade etti.
Ziyarete ayrıca, KUDAKA Genel Sekretei Prof. Dr. Osman Demidöğen, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek
ile Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi
'de katıldı.