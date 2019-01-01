Son Dakika Haberleri: Üç İş Yeri Alevlere Teslim Oldu

Üç İş Yeri Alevlere Teslim Oldu

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Şahindere Mahallesi'nde çıkan yangında 3 iş yeri alevlere teslim oldu.

Üç İş Yeri Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Şahindere Mahallesi'nde çıkan yangında 3 iş yeri alevlere teslim oldu. İş yerlerinde bir milyon liralık hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yeni yılın ilk saatlerinde Şahinderesi Sanayi Sitesi'nde elektrik kontağı sebebiyle yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevre dükkanlara sirayet etti. Yangında demirci, PVC dükkanı ile dekorasyon dükkanı kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Gün ışıklarıyla birlikte iş yerlerindeki hasar gün yüzüne çıktı. İş yerlerinde yaklaşık bir milyon liralık hasar meydana geldiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

Edremit, Balıkesir, 3. Sayfa
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