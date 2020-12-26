Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: 'İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret' talebimizin arkasındayız - Son Dakika

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: 'İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret' talebimizin arkasındayız

26.12.2020 12:40

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten yapılan ortak açıklamada, "Üç işçi konfederasyonu, 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır." denildi.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için son bir toplantı kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, şu ana kadar üç toplantı gerçekleştirdi. Karar toplantısı olacak son toplantı ise bu hafta için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında görüşmeler çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Son toplantının da internet üzerinden yapılması bekleniyor.

TÜİK HESAPLAMASI KOMİSYONA SUNULDU

Üçüncü toplantıda TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

ÜÇ KONFEDERASYONDAN ORTAK AÇIKLAMA

Milyonlarca asgari ücretli son toplantıdan çıkacak karara kilitlenmişken, üç işçi konfederasyonu olan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Üç işçi konfederasyonu, 4 Aralık 2020 günü ortaklaştırdıkları 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır." denildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: 'İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret' talebimizin arkasındayız

Asgari Ücret, Aralık, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: 'İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret' talebimizin arkasındayız - Son Dakika Ekonomi


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