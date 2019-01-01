Üç İşyeri Alevlere Teslim Oldu
1 saat önce
- Üç iş yeri alevlere teslim olduBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Şahindere Mahallesi'nde çıkan yangında 3 iş yeri alevlere teslim oldu.
- Üç iş yeri alevlere teslim oldu
BALIKESİR - Balıkesir
'in Edremit
ilçesine bağlı Altınoluk
Şahindere Mahallesi'nde çıkan yangında 3 iş yeri alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, yeni yılın ilk saatlerinde Şahinderesi Sanayi Sitesi'nde elektrik kontağı sebebiyle yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevre dükkanlara sirayet etti. Yangında demirci, pimaş ve pvc dükkanı ile dekorasyon dükkanı kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın Edremit İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Gün ışıklarıyla birlikte işyerlerindeki hasar gün yüzüne çıktı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:20 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı
Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti
Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi