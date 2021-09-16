Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta, temsili düşman hattının arkasına havadan çıkartma gerçekleştirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üç Kardeş 2021" ismi verilen tatbikatta özel kuvvetlerin sınırlı görme koşullarında helikopterlerle temsili düşman hattını arkasına sızdığı bildirildi.
Açıklamada, tatbikata katılan askerlerin zor arazi koşullarında farklı görevleri başarıyla yerine getirdikleri belirtildi.
Bakanlığın görüntülerini de paylaştığı tatbikat 20 Eylül'e kadar sürecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Üç Kardeş 2021' tatbikatında 'düşman' hattının arkasına havadan çıkartma yapıldı - Son Dakika