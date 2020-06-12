Üç kardeşin ürettiği taş klarnetler yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Ordu'da dedelerinin mesleğini sürdürerek klarnet yapan Erman, Eren ve Ege Özdemir kardeşlerin atölyelerinde ürettikleri taş klarnetler yurt içi ve dışından sipariş alıyor.

Ordu'da 2014 yılında yaşamını yitiren ve bir dönem yılın ahisi de seçilen klarnet ustası Ahmet Özdemir'in torunları dedelerinin mesleğini sürdürüyor.

Dedelerinin vefatının ardından Altınordu ilçesinde kendi imkanlarıyla atölye kuran Özdemir kardeşler, burada abanoz, zeytin, gül ve erik ağaçlarının yanı sıra taştan da el yapımı klarnet üretiyor.

Yaklaşık 100 metrekarelik atölyede siparişlere göre klarnet imal eden üç kardeş, aynı zamanda bozuk enstrümanların de tamirlerini gerçekleştiriyor.

İlk defa 2015 yılında taştan klarnet yapan kardeşlerin bu enstrümanına Türkiye'deki birçok sanatçı ilgi gösterirken yurt dışından da talep geliyor.

Üç kardeş, dedelerinden kalan ve atölyelerinde oluşturdukları özel köşede sakladıkları hatıralara adeta gözü gibi bakıyor.

Klarnet ustası Erman Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mesleğe dedelerinin sayesinde başladıklarını belirterek bugün aile mesleğini sürdürmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Erman Özdemir, klarnet yapımına çok erken yaşlarda başladığını aktararak, "Dedemiz, bize bu mesleği çok küçük yaşta aşıladı. Ondan çok şey öğrendik ve bugünlere geldik. İnşallah dedemizin bize devretmiş olduğu bayrağı torunları olarak en iyi yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Dedesinin hayattayken ilk defa mermerden klarnet yaptığını belirten Erman Özdemir, torunları olarak kendilerinin de taştan klarnet yapmaya başladıklarını ve şu anda bu enstrümanlara ilginin oldukça fazla olduğunu anlattı.

Taştan yaptıkları klarnetlerin yapımının oldukça zor olduğunu ifade eden Özdemir, "Taşı işlemek çok meşakkat istiyor. Çok sert bir malzemeden klarnet yapıyorsunuz. Ama biz aynı dedemin mermerden yaptığı gibi bir ilki yaparak taştan klarnetleri üretiyoruz." dedi.

Yaptıkları ürünleri şimdiye kadar birçok ünlü sanatçıya verdiklerini anlatan Özdemir, bunun yanı sıra bu işe gönül vermiş, bu işten gelir kazanan kişilere de sipariş özelliklerine göre taş klarnet gönderdiklerini vurguladı.

Yurt dışından ise ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Arap ülkelerine de ürün gönderdiklerini söyleyen Erman Özdemir, buralardan yeni siparişler aldıklarını da aktardı.

"Dedemizden çok şey öğrendik"

Taş klarnetin ince işçilik gerektiğinin altını çizen Özdemir, bunun ağaçtan yapılanlara göre çok daha güzel kullanıldığını ve daha az arıza verdiğini, mikrop barındırmadığını dile getirdi.

Temizlenmesi oldukça kolay olan taşın renginin solmadığını aktaran Özdemir, taş klarnetin özellikle akort ayarlarının iyi olması, ses frekansının yüksek oluşu ve diğer donanımları itibarıyla ağaç klarnetlere göre daha avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.

Eren Özdemir ise kardeşleriyle birlikte aynı işi yapmaktan ve dedelerinin izinden gitmelerinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kardeşleriyle birlikte günlerinin tamamını atölye ortamında geçirdiklerini ifade eden Özdemir, "Bizim de hedefimiz bu mesleği gelecek nesillere aktarabilmek. Dedemizden çok şey öğrendik. Şimdi bu öğrendiklerimizi tek tek hayata geçiriyoruz." dedi.

Ege Özdemir de dede mesleğini kardeşleriyle birlikte yapmanın kendisine ayrı bir huzur verdiğini aktararak, "Dedem, mesleği belli bir yere kadar getirdi, şimdi sıra bizde. Dedemizden aldığımız bu mesleği daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.