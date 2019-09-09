Son Dakika Haberleri: Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı

58 dakika önce

Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı -Yanan daire kullanılamaz hale geldi Çorlu'da korku dolu anlarTEKİRDAĞ - Çorlu'da meydana gelen olayda üç katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında alev alev yanan daire kullanılamaz hale geldi.

Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı

-Yanan daire kullanılamaz hale geldi

Çorlu'da korku dolu anlar

TEKİRDAĞ - Çorlu'da meydana gelen olayda üç katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangında alev alev yanan daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Çorlu'da Cemaliye Mahallesi Şehit Şevket Özmen Sokak üzerinde yer alan üç katlı bir binanın ikinci katında yer alan H.E.'nin ikamet ettiği daireden yükselen dumanları görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de alevlerin yükseldiği daireye hem bina içinden hem de bina içinde müdahalede bulundu. Daireye balkondan giren ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sefer halindeki halk otobüsü yandı
İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu Sivas'ta bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 13:04:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üç katlı binanın ikinci katı alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]