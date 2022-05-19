Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı - Son Dakika
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Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı

19.05.2022 21:13

Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı Karabük'ün Yenice ilçesinde bir vatandaş 3 katlı evini tamir etmesi için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı.

Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir vatandaş 3 katlı evini tamir etmesi için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı.

İlçede yaşayan İlker Karadöngel, Kalaycılar Mahallesindeki 3 katlı evini tamir ettirmek için 270 bin TL karşılığında müteahhit Şenol Y. ile anlaştı. Malzeme almak için Karadöngel'den 180 bin TL alan müteahhit çatı onarımına başladıktan kısa bir süre sonra işi bıraktı. Çeşitli bahanelerle aylarca oyalanan Karadöngel, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İlker Karadöngel, 15 Ekim 2021 tarihinde anlaşmaya vardığı Şenol Y.'nin 15 Ocak 2022 tarihinde anahtar teslimi yapması gereken evin sadece çatısının bir kısmını yaparak bıraktığını belirtti.

Anlaşmanın 270 bin TL olduğunu ve 180 bin TL ödeme yaptığını ifade eden Karadöngel, işi bitirmediği için geri kalanı teslim etmediğini söyledi.

Dün itibariyle savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Karadöngel, "Kendisiyle iletişime geçiyorum ama her zaman yapacağım diyor. Herhangi bir işlem yapmıyor. Bizim anlaşma yaptığımız tarihte 10 TL'ye aldığım çimento şuanda 40 TL. Şu daireyi yaptırmaya kalksam 1 milyonun üzerinde fiyat biçtiler. O zaman 270 bin TL'ye anlaşmıştık" dedi.

Karadöngel, şahsın Zonguldak ve Ereğli'de de aynı şekilde dolandırıcılık yaptığını duyduklarını kaydetti.

Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı
Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı
Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı
Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Üç katlı evinin tadilatı için anlaştığı müteahhite 180 bin TL'sini kaptırdı - Son Dakika
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