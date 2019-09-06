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Üç katlı iş yeri alev alev böyle yandı

1 saat önce

Üç katlı iş yeri alev alev böyle yandıİSTANBUL - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kafe ve lokanta olarak hizmet veren üç katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Üç katlı iş yeri alev alev böyle yandı

İSTANBUL - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kafe ve lokanta olarak hizmet veren üç katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Ataşehir de korkutan yangın

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi, Halk Caddesi'nde bulunan kafe ve lokanta olarak hizmet veren üç katlı bir iş yerinde saat 04.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangının itfaiye ekiplerine ihbar edilmesi üzerine olay yerine başta Ataşehir ilçesinde bulunan itfaiye ekipleri dahil çevre illerdeki tüm itfaiye ekipleri sevk edildi. Üç katlı iş yerinin tamamını saran alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almayı başardı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında her türlü olumsuzluğa karşı hazır bekletilen ambulans ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ekibi de çevre güvenliğini sağladı. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

İçeride kimsenin olmayışı faciayı önledi

Ataşehir de üç katlı bir iş yerinin tamamını saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri içeride yaptıkları araştırmada herhangi bir can kaybı veya yaralamaya rastlamadı. Alevleri kontrol altına alan ekipler uzun bir süre duman tahliyesi yaptı. Binaya gelen doğalgazı kesmek için gelen doğalgaz ekiplerine çevredeki vatandaşlarda yardım etti. Meraklı vatandaşları yangın yerinden uzaklaştıran polis ekipleri yangın hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:18 Kaynak: İHA
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