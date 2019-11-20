Son Dakika Haberleri: "Üç Kemaller Diyarında Yahya Kemal Beyatlı Eserleri Konseri"
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"Üç Kemaller Diyarında Yahya Kemal Beyatlı Eserleri Konseri"

6 saat önce

Konserden genel ve detay görüntüler Tekirdağ'da "Üç Kemaller Diyarında Yahya Kemal Beyatlı Eserleri Konseri" Tekirdağ Valiliği tarafından "Üç Kemaller Diyarında Yahya Kemal Beyatlı Eserleri" başlıklı konser düzenlendi.

Konserden genel ve detay görüntüler Tekirdağ'da "Üç Kemaller Diyarında Yahya Kemal Beyatlı Eserleri Konseri"

Tekirdağ Valiliği tarafından "Üç Kemaller Diyarında Yahya Kemal Beyatlı Eserleri" başlıklı konser düzenlendi.

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğunca, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde verilen konser yaklaşık iki saat sürdü.

Konserde, müzisyenlerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinliği, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin, Basin İlan Kurumu Tekirdağ Müdürü Sabri Karakaya ve vatandaşlar izledi.

Üç Kemaller Diyarında Yahya Kemal Beyatlı Eserleri Konseri

Yahya Kemal Beyatlı, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:39 Kaynak: AA
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